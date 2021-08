Pallanuoto, Coser: pace fatta. Tutti uniti per l’A2

Alla fine la quadra è stata trovata. Dopo settimane difficili in casa Coser si può finalmente lavorare in vista del prossimo campionato di serie A2. Decisivo un incontro tra il presidente Antonio Parisi e il direttore sportivo Cesare Barbetta che hanno appianato le divergenze. Coser che tra l’altro ha già ufficializzato due acquisti. La prima è l’attaccante classe 2001 Erica Bottiglieri, la seconda è Rita De Magri, marcatrice ma anche centroboa classe 1992. Due acquisti di spessore, entrambe con esperienze importanti sia in A1 che in A2, in vista di un campionato difficile e impegnativo come la serie A2. La pallanuoto femminile va avanti e proverà a regalare altre gioie ai civitavecchiesi, dopo lo splendido campionato di serie B concluso poche settimane fa.