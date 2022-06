Pallanuoto, Coser ko: il derby sorride al Vis Nova

Sconfitta esterna per la Coser nella penultima gara stagionale. Le gialloblù hanno ceduto per 8-6 a Roma contro il Vis Nova. Gara accesa e combattuta, soprattutto nei primi due tempi, come tutti i derby che si rispettino, nonostante le differenze di motivazioni tra le due compagini in acqua.A partire meglio sono state proprio le civitavecchiesi che hanno chiuso la prima frazione avanti per 3-1. Equilibrato anche il secondo tempo finito 4-4 ma la partita si è decisa nella terza frazione, con le romane che hanno imposto un break di quattro reti. Per la Coser doppiette di Citino e Tortora e reti di Foschi e Erica Bottiglieri. Domenica al PalaGalli ultima partita stagionale contro il Velletri. Con un punto il sette guidato da Daniele Lisi sarà certo del quarto posto.