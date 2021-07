Pallanuoto, Coser: i playoff si giocano a Viterbo

Decisa la sede dove si giocheranno gli spareggi per la serie A2 in programma sabato e domenica

Sarà Viterbo ad ospitare i playoff di serie B femminile a cui parteciperà anche la Coser. La prima gara si giocherà sabato alle 18.30 quando le civitavecchiesi se la vedranno con il Trapani. Due le partite in programma domenica: alle 10.30 sfida con il Pescara e infine alle 16.30 ultimo match con la Lazio. Le prime due classificate potranno festeggiare l’approdo in A2. Una piscina quella di Viterbo che non evoca buoni ricordi, visto che due anni fa le gialloblù non riuscirono ad ottenere la promozione in A2. Ma adesso è un’altra storia, è un altro gruppo e la Coser ci crede e vuole sfatare il tabù e guadagnare la meritata promozione.