Un cammino perfetto culminato con la gioia più grande. La Coser si prende la promozione in serie A2. Decisiva la gara di questa mattina vinta a Viterbo, dove si stanno disputando i playoff di serie B femminile, contro il Pescara per 9-7. Match equilibrato fino alla fine ma con le gialloblù che volevano a tutti i costi il successo per festeggiare e se lo sono prese di forza. Per Tortora e compagne una promozione strameritata frutto di una stagione perfetta fatta di sole vittorie. Un gruppo solido grazie al lavoro del tecnico Daniele Lisi e delle ragazze che nonostante il periodo difficile a causa del Covid hanno sempre lavorato e i risultati si sono visti. Adesso è il tempo di festeggiare. La Coser è in serie A2.