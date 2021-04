Pallanuoto, Coser: decisa la data d’inizio del campionato

Comincerà domenica 25 aprile, quindi tra una settimana esatta, il nuovo campionato di serie B a cui parteciperà anche la Coser. Questo quanto deciso dalla Fin che ha anche sorteggiato i raggruppamenti. La squadra gialloblù allenata da Daniele Lisi è stata inserita nel girone 6 quello ovviamente del Lazio e affronterà Aquademia, Csi Roma Flaminio, Ede Nuoto, Latina Nuoto e Ss Lazio Nuoto. Ancora da definire il calendario definitivo e la formula. La prima fase dovrebbe comunque prevedere 10 gare, con sfide di andata e ritorno, e dovrà concludersi entro il prossimo 30 giugno. Per quanto riguarda il girone della Coser alla fase successiva si qualificheranno le prime due che poi andranno a far parte del concentramento playoff numero 2 insieme alla prima del girone delle Marche e alla vincente di quello siciliano. La fase playoff si giocherà tutta in due giorni, sabato 10 e domenica 11 luglio. Le prime due classificate di ogni concentramento saranno promosse in A2.