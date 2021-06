Pallanuoto, Coser “costretta” al posticipo con la Lazio

Lo strano caso della Coser. Potremmo definirlo così quello che sta succedendo in questi giorni alla società allenata da Daniele Lisi. Una squadra che finora ha vinto tutte le partite disputate, 9 su 9, ma che forse non viene considerata “all’altezza” ed è poco rispettata. Succede infatti che Tortora e compagne hanno un solo match da giocare prima dei playoff, quello contro la Lazio in cui si decide il primato del girone laziale, e che lo stesso match venga posticipato rispetto all’orario originale. La gara infatti doveva giocarsi domenica alle 12 e invece si giocherà alle ore 20, con la conseguenza che le giocatrici siciliane delle civitavecchiesi, che avevano già il biglietto d’aereo per la Sicilia alle 21, non potranno ovviamente scendere in acqua. Motivo dello spostamento? Le gare master in programma proprio domenica al PalaGalli. Non sarebbe stato meglio rispettare l’orario della Coser, come da programma, e far poi disputare le gare dei master nel pomeriggio? Anche perchè la squadra gialloblù dopo la gara con la Lazio avrà subito i playoff ed è chiaro che quella di domenica rappresenta l’ultima possibilità per il tecnico Lisi per testare la squadra al completo e variare le soluzioni in ottica spareggi per l’A2. Stavolta è mancato davvero il buonsenso, bastava poco.