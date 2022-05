Pallanuoto, Coser con la Lazio per continuare il sogno

Dopo il convincente pareggio contro la capolista Brizz Nuoto la Coser non vuole fermarsi. Arriva un’altra sfida importante per le gialloblù che per la terza volta in una settimana saranno impegnate al PalaGalli. Domani, ore 12, arriva la Lazio nella giornata numero 17 del campionato di serie A2 femminile, girone Sud. Si tratta di un match fondamentale per continuare a sperare nei playoff per il sette guidato da Daniele Lisi che però invita a non sottovalutare la squadra che nella passata stagione ha condiviso, proprio con le civitavecchiesi, la promozione dalla serie B. Non sarà della gara l’infortunata Erica Bottiglieri.