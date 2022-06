Pallanuoto, Coser con il Velletri per chiudere al quarto posto

Ultima fatica stagionale per la Coser. Le gialloblù ricevono domani al PalaGalli la Fortitudo Velletri, nell’ultima gara del campionato di serie A2 femminile, girone Sud, con primo scatto al centro alle ore 16. Un match in cui si deciderà quale delle due formazioni chiuderà al quarto o quinto posto. Tortora e compagne, che in classifica hanno tre punti di vantaggio sulle rivali, avranno due risultati su tre per finire davanti. Solo in caso di successo del Velletri il sette di Daniele Lisi finirebbe infatti al quinto posto.