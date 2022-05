Pallanuoto, Coser: col Tolentino conta solo la vittoria

Arriva una partita fondamentale per non perdere ulteriore terreno in chiave play-off per la Coser. Si gioca domani la quartultima gara del campionato di serie A2 femminile, girone Sud. Una giornata che avrà due incroci molto importanti: alle 16.30 infatti scenderà in acqua proprio la Coser che farà visita al Tolentino ultimo in classifica mentre alle 17 sarà la volta del Cosenza che ospiterà la capolista Napoli Nuoto. Al momento la classifica vede le gialloblù allenate da Daniele Lisi al quarto posto con 22 punti e le rivali del Cosenza terze, posto che garantisce i play-off, con 4 punti di vantaggio sulle civitavecchiesi. In casa Coser tra le buone notizie c’è il ritorno di Erica Bottiglieri.