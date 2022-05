Pallanuoto, Coser col fattore PalaGalli contro la capolista

La Coser si prepara subito per tornare in acqua. E’ iniziata la settimana più intensa della stagione per le gialloblù. Ieri è arrivato il netto successo per 12-5 sul Volturno ma già domani, ore 14, nuovo turno casalingo per le civitavecchiesi che ospiteranno al PalaGalli la Brizz Nuoto Acireale. Si gioca il recupero della sesta giornata d’andata del campionato di serei A2 femminile di pallanuoto, girone Sud, non disputato lo scorso 20 febbraio a causa del covid che colpì alcune giocatrici locali. La particolarità è rappresentata proprio dal fatto che la Coser giocherà con la Brizz Nuoto ad una settimana esatta dalla gara di ritorno, disputata a Catania e vinta per 9-6 dalle siciliane.