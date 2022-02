Pallanuoto, Coser: che peccato

Inizia con un ko dai tanti rimpianti il campionato di A2 femminile della Coser. Le gialloblù hanno perso per 17-16 a Catania contro il Torre del Grifo al termine di un match ricco di emozioni e gol come lascia intendere il punteggio e che le ha viste condurre il match quasi fino alla fine. Tortora e compagne sono infatti state spesso sul +3, punteggio tenuto fino a 4 minuti dalla fine, quando un blackout ha permesso alle padrone di casa di segnare le quattro reti decisive per la vittoria. Tra le gialloblù in evidenza Citino che ha segnato 7 reti e Mircoli, 6 reti. Le altre marcature portano la firma di Bottiglieri, doppietta, e Foschi.