Pallanuoto, Coser: che impresa

Colpaccio esterno della Coser. Le gialloblù, impegnate ad Acilia nell’ultima giornata d’andata del campionato di serie B, hanno vinto per 6-5 contro la Lazio, grande favorita del girone laziale. Si trattava dello scontro tra le due formazioni a punteggio pieno. Ad avere la meglio è stata la squadra di Daniele Lisi grazie alla tripletta di Sartorelli, alla doppietta di Tortora e al gol di Foschi. Tortora e compagne sono partite in maniera veemente andando avanti di 3 reti nel primo tempo. Nel secondo e terzo tempo però la Lazio ha accorciato e nel quarto ha pareggiato ma le gialloblù sono riuscite a segnare il 6-5 e poi tenere il vantaggio di una rete fino alla fine. In classifica adesso in vetta da sola c’è la Coser con 15 punti, con la Lazio che rimane a -3.