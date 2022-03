Pallanuoto, Coser a caccia di un risultato di prestigio contro il Cosenza

Domenica in acqua per la Coser. Dopo aver perso martedì scorso contro il Volturno le gialloblù sono attese da un’altra sfida esterna difficile. Tortora e compagne domani, ore 15, saranno di scena nella vasca del Cosenza, nell’undicesimo turno del campionato di serie A2 femminile, girone Sud. Gara come detto complicata perché le calabresi sono ancora a punteggio pieno mentre le civitavecchiesi finora hanno faticato ottenendo solo 3 punti nelle quattro partite disputate. Per la squadra guidata da Daniele Lisi sarà importante ripetere quanto fatto contro l’altra capolista, il Napoli, quando arrivò una sconfitta di misura immeritata dopo una grande prestazione delle gialloblù.