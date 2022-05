Pallanuoto, Coser a caccia dell’impresa a Catania

La Coser sfida la capolista e proverà a fare l’impresa per tornare in zona playoff. Si giocherà domani il recupero della sesta giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile, girone Sud, non disputato domenica scorsa. Le gialloblù saranno di scena alla piscina Scuderi di Catania per affrontare le padrone di casa della Brizz Nuoto, con primo scatto al centro alle 12.30. Gara importante e difficile per il sette di Daniele Lisi, al momento quarto con 15 punti e che affronterà la squadra che guida la classifica a quota 25 e ancora imbattuta. Pressione tutta sulle siciliane con le civitavecchiesi che invece giocheranno serene, consapevoli che una sconfitta non cambierà nulla.