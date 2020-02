Si gioca domani la quarta giornata del campionato di serie B femminile che vedrà la Coser cercare il poker di vittorie consecutive. Una gara sulla carta semplice quella in programma domani alle 12 al PalaGalli. La squadra di Daniele Lisi, prima a punteggio pieno con 9 punti, affronta l’ultima della classe lo Sport Team 2000 che finora ha sempre perso e anche in maniera piuttosto pesante. Coser che quindi domani proverà a divertirsi e andrà a caccia di una goleada ma soprattutto della quarta vittoria consecutiva per rimanere in vetta alla classifica di serie B. Non sarà del match l’indisponibile Ferotti.