Pallanuoto, Coser a caccia del terzo successo consecutivo

Altro match importante per la Coser. Gialloblù di scena domani, ore 15, a Latina per affrontare la F&D H2O, formazione di Velletri. Al momento le due squadre sono divise da un punto in classifica, con le civitavecchiesi avanti, e la gara sarà sicuramente equilibrata anche perchè la formazione padrona di casa è praticamente la cadetta della Sis Roma, formazione che milita in A1, e può quindi sorprendere. La squadra di Daniele Lisi cercherà di conquistare il terzo successo consecutivo dopo quelli con Cosenza e Vis Nova.