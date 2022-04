Pallanuoto, Coser a caccia del primo successo al PalaGalli

La Coser torna in acqua con l’obiettivo di centrare il primo successo davanti al proprio pubblico. Le gialloblù, reduci dall’importante successo esterno a Cosenza, ricevono domani al PalaGalli, ore 12, la Roma Vis Nova nella terza giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile, girone Sud. Al momento la classifica vede le civitavecchiesi a quota 6, con 5 gare giocate, e le romane invece al quarto posto con 10 punti conquistati nelle 6 gare fin qui disputate. Domani l’occasione è ghiotta per centrare un successo fondamentale sia per la classifica che per il morale.