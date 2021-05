Al termine di una gara molto sofferta ma la Coser continua a vincere. Le gialloblù hanno battuto per 7-6 al PalaGalli il Latina nella prima giornata di ritorno del campionato di serie B, ottenendo il sesto successo in sei gare disputate. Il match non è stato per nulla semplice per le civitavecchiesi che sono partite bene, trovandosi ad inizio secondo tempo sul 4-0, ma sbagliando poi tanto. Nel terzo parziale un blackout ha permesso alle ospiti di tornare in parità sul 5-5 e poi effettuare la rimonta ad inizio quarto tempo. A quel punto Lisi ha mandato in campo Fraticelli che ha suonato la carica con una parata spettacolare che poteva valere il + 2 ospite. Poi a 2 dalla fine Sartorelli ha pareggiato e poco dopo Tortora, ancora una volta decisiva con 4 reti, ha segnato il definitivo 7-6. Per la Coser a segno anche Foschi e Regoli. In classifica la squadra di Lisi rimane al primo posto a punteggio pieno, a +3 dalla Lazio e +9 dal latina. I playoff sono praticamente conquistati, manca solo la matematica certezza.