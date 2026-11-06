Una giornata indimenticabile. E’ quella vissuta dalla Nautilus Civitavecchia che per la prima volta nella sua storia ha giocato in Europa, nello specifico nel primo turno della Conference Cup. Le civitavecchiesi questa mattina hanno battuto le maltesi del San Giljan per 16-12 e nel pomeriggio si sono ripetute superando questa volta le tedesche dell’Esslingen con un nettissimo 19-4.

Gara quest’ultima in equilibrio per due tempi, ma con Tortora e compagne sempre avanti, e chiusa con il parziale di 6-1 nel terzo tempo dalle civitavecchiesi che nell’ultimo parziale si sono divertite segnando altri sei gol. Ancora sugli scudi Bianchi ma anche Abrizi, entrambe cinque volte a segno. Tabellino completato dalla tripletta di Ilic, dalle doppiette di Tortora e Dimitrova e dalle reti di Braccini e Cicognani. Qualificazione tra le prime tre della classifica praticamente blindata per la Nautilus, a cui manca un solo punto per la matematica certezza di accedere al secondo turno e che tornerà in acqua domani pomeriggio alle 17 per affrontare le turche del Nevsehir Belediye e chiuderà il turno domenica alle 11 contro le forti padrone di casa del Galatasaray. La Nautilus apparsa non al meglio in campionato ha dimostrato di essere bellissima nel prestigioso palcoscenico europeo.