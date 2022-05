Pallanuoto, comincia il tour del PalaGalli per la Coser

Tre partite casalinghe in casa in una settimana per le gialloblù che domani, ore 12, ricevono il Volturno

Tre partite in una settimana tutte al PalaGalli. La Coser si prepara per quello che si può definire come un vero e proprio tour casalingo. Domani, ore 12, il primo match contro il Volturno, poi martedì arriva la Brizz Nuoto e domenica prossima la Lazio. Parlando della gara di domani c’è voglia di rivalsa per le gialloblù che all’andata persero di misura con il Volturno. Vincere aiuterebbe a sperare nel sogno playoff, adesso distante due punti. Non sarà della gara Erica Bottiglieri.