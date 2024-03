Pallanuoto, comincia il girone di ritorno per l’Nc Civitavecchia

Comincia il girone di ritorno per l’Nc Civitavecchia che torna in acqua dopo una settimana di pausa. I rossocelesti, reduci da un girone d’andata del campionato di serie B perfetto fatto di sole vittorie, domani alle 17 ospitano al palaGalli il Livorno. La gara non sembra particolarmente insidiosa per il sette di Aurelio Baffetti che affronterà la formazione terzultima in classifica che però all’andata non ha reso la vita facile ai civitavecchiesi.