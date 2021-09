Pallanuoto, colpaccio Coser: Citino è gialloblù

Non si ferma più la Coser che mette a segno un altro importante colpo di mercato. La scoietà gialloblù ufficializza l’arrivo di Giusy Citino, tra i più forti centroboa in circolazione.

“Grandissimo colpo per la pallanuoto femminile civitavecchiese. Siamo felicissimi – commentano dalla Coser – di dare il benvenuto a Giusy Citino, giovane talento classe 1997, uno dei centroboa più forti della serie A. Cresciuta nel Cosenza pallanuoto, dove ha vinto ben due scudetti con la sua giovanile, ha fatto parte anche della nazionale under17 e under18, conquistando nel 2014 una medaglia d’argento agli Europei. Con il Cosenza ha raggiunto grandi risultati fino alla promozione in serie A1, dove si è messa in evidenzia a suon di goal ed ha anche ottenuto un terzo posto nella Coppa Italia”.

Felicissimo dell’arrivo il tecnico Daniele Lisi che ringrazia anche il presidente della Centumcellae Roberto Rossi che ha consentito alla Coser di poter iniziare gli allenamenti nella piscina scoperta dello Sport Garden.

“Un acquisto di spessore – afferma Lisi – quello di Citino anche perchè in Italia il ruolo di centroboa vede poche interpreti di grande livello. Abbiamo lavorato bene sul mercato ma non dobbiamo dimenticare che in A2 saremo una neopromossa. Ci vorrà tempo per diventare gruppo ma se ci riusciremo ci toglieremo parecchie soddisfazioni”.