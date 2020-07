Si è svolta nel primo pomeriggio di oggi, presso lo stabilimento balneare Perla del Tirreno di Santa Marinella, una cerimonia di presentazione del campo di gara a mare della SNC Civitavecchia, alla presenza del vice Sindaco Andrea Bianchi, della Guardia Costiera dell’ufficio locale di Santa Marinella e dei gestori dello stabilimento, ospite d’eccezione il campione del Mondo in carica Marco Del Lungo, portiere della Nazionale Italiana, nato e cresciuto a Civitavecchia, che si è voluto incontrare con il presidente della Cosernuoto Antonio Parisi, società con la quale ha iniziato a muovere i primi passi da atleta per poi passare alla SNC ed in seguito all’AN Brescia.

Presenti molti atleti della prima squadra con il Capitano Romiti in testa, Checchini, Castello, Muneroni, Ballarini, Pierri, Silvestri, Mancini, Maizzani, il presidente e allenatore Marco Pagliarini accompagnato da alcuni dirigenti tra cui Paolo Ballarini che è anche uno dei proprietari del Gigi Bar.

Con l’occasione SNC Civitavecchia e Cosernuoto, mancava il presidente della Centumcellae causa impegni personali, ne hanno approfittato per parlare con il rappresentante della Capitaneria di Porto, il Vice Sindaco e il titolare dello stabilimento Perla del Tirreno dell’organizzazione di alcuni tornei maschili e femminili che vedranno coinvolte le tre società di Civitavecchia.

Marco Del Lungo, molto simpaticamente, ha offerto un pallone autografato al vice Sindaco Andrea Bianchi.