Pallanuoto, Centumcellae: questa è la strada giusta

Continua l’ottimo stato di forma dell’Ipertecnica Centumcellae che conquista un altro successo importante. La formazione civitavecchiese allenata da Daniele Simeoni si è imposta con un netto 14-5 ad Acilia contro la Nautilus Roma, nella giornata numero 4 del campionato di serie C maschile, girone laziale-sardo. Successo, il quarto in cinque partite disputate, meritatissimo e che proietta i biancorossi in vetta alla classifica. Per la Centumcellae poker di reti di Midio, triplette per Gianluca Muneroni e Romano, due gol per De Santis e 1 a testa per Benni e Andrea Muneroni.