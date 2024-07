Pallanuoto, Centumcellae: che bella sorpresa. Torna Gianluca Muneroni

Importante ritorno per la società che anche nella prossima stagione giocherà in serie C, a meno di clamorosi ripescaggi

La Centumcellae fa sul serio. Colpo da novanta della società del presidente Jonathan Civero che ha ingaggiato il mancino Gianluca Muneroni. Per lui si tratta di un ritorno visto che due stagioni fa ha giocato proprio in biancorosso sfiorando la promozione in serie B. Alla Centumcellae ritroverà il fratello Andrea e insieme proveranno a far bene nel prossimo campionato di serie C, a meno di clamorosi ripescaggi. Confermatissimo intanto il tecnico Roberto Barbaro.