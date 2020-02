Pallanuoto, Caponero convocato dall’Italia per un collegiale

Alessio Caponero diventa di nuovo azzurro. Il giovane civitavecchiese di proprietà dell’Enel Snc è stato infatti convocato per un collegiale, insieme ad altri 21 atleti, della Nazionale italiana riservato ai classe 2005.

Caponero, già chiamato recentemente per un altro allenamento con la selezione azzurra, dal 16 al 18 febbraio sarà a Pescara per allenarsi con l’Italia agli ordini del tecnico federale Massimo Tafuro e degli assistenti tecnici Arnaldo Castelli e Paolo Baiardini. Una gran bella soddisfazione in primis per il giovane giocatore e per il suo coach Danilo Ingrosso ma anche per tutta la Snc e gli appassionati di pallanuoto civitavecchiesi.