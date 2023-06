Pallanuoto, buona la prima per la Nautilus

Inizia con un successo il cammino playoff della Nautilus Civitavecchia. Impegnate ad Avezzano negli spareggi promozione di serie B femminile, le civitavecchiesi hanno battuto lo Sport Center Parma per 9-6. Gara tutt’altro che semplice per il sette guidato da Daniele Lisi che ha faticato nei primi due tempi per poi mettere in mostra tutta la propria forza soprattutto nel terzo parziale, chiuso avanti per 6-3. In evidenza Braccini che ha realizzato un poker e Tortora a segno con una tripletta. La Nautilus tornerà in acqua domani per le restanti due gare del girone B: alle 12.45 la sfida con il Team Marche e infine alle 18.45 ultimo match contro le toscane dell’Aquatempra.