Pallanuoto, buona la prima per la Coser

Vittoria esterna all’esordio nel campionato di serie B per la Coser. Dopo oltre un anno di stop causa Covid, le ragazze allenate da Daniele Lisi si sono imposte per 4-3 a Latina. Un successo meritato arrivato al termine di una partita difficile ma messo subito in discesa da Tortora e compagne, avanti di 4 reti dopo i primi due tempi. Poi la parziale rimonta delle padrone di casa non concretizzate per merito delle civitavecchiesi che con cuore e grinta hanno portato a casa una vittoria importante soprattutto per il morale. A segno in casa Coser Battaglia, Braccini, Regoli e Sartorelli.