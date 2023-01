Pallanuoto, buona la prima di Tortora con la Pro Recco Master

Venere Tortora conferma il suo valore anche fuori dai confini civitavecchiesi. La pallanuotista civitavecchiese ha ricevuto l’importante chiamata della Pro Recco Master, che può essere praticamente considerata una selezione Nazionale visto che raggruppa alcune tra le migliori pallanuotiste. Il capitano della Nautilus Civitavecchia in questi giorni sta svolgendo una serie di allenamenti a Malta e ieri ha giocato la sua prima amichevole risultando subito determinante. La Pro Recco ha infatti vinto per 12-7 contro la squadra più titolata di Malta e Tortora ha realizzato ben 5 reti. Per la forte giocatrice locale si apre la possibilità di far parte del gruppo anche per un evento di grandissima risonanza, ovvero i Mondiali che si svolgeranno in Giappone, per la precisione a Fukuoka nella prossima estate.