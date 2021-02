I rossocelesti battono per 10-7 l'Arvalia e conquistano i primi 3 punti stagionali

Esordio casalingo con vittoria per l’Enel Snc. I rossocelesti al PalaGalli hanno battuto per 10-7 l’Arvalia. Per i civitavecchiesi doppiette di Romiti, Carlucci e Pagliarini e gol di Stefano e Alessio Ballarini, Iorio e Minisini.