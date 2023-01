Pallanuoto, buon pari per l’Nc Civitavecchia ma la classifica rimane difficile

Arriva un altro pareggio, il secondo consecutivo, per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti hanno chiuso sul 7-7 nella gara giocata nella vasca all’aperto di Palermo contro la Waterpolo e valida per la penultima giornata d’andata del campionato di serie A2, girone Sud. Dopo un primo tempo senza reti, il grande equilibrio è rimasto quasi fino alla fine. Ad inizio quarto tempo i padroni di casa erano avanti 7-5 ma i civitavecchiesi hanno avuto la forza di tornare in parità e hanno sfiorato la vittoria.Per l’Nc poker di Pagliarini e gol di Carlucci, Minisini e Gatto. Un punto che però serve a poco perchè la rivale diretta Ischia ha vinto la sua partita e i rossocelesti rimangono ultimi ma a -3 dal penultimo posto.