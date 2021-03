Pallanuoto, Anzio troppo forte. L’Nc Civitavecchia cede 13-7

Sconfitta preventivabile per l’Nc Civitavecchia nella quinta giornata del campionato di serie A2. Ad Ostia Romiti e compagni hanno ceduto per 13-7 all’Anzio, formazione prima in classifica a punteggio pieno. Partita che come prevedibile ha visto i padroni di casa sempre avanti anche in maniera netta. Per gli ospiti buone le prove di Checchini, autore di una tripletta, e Luca Pagliarini che ha messo a segno due reti. A completare il tabellino i gol di Romiti e Alessio Ballarini. In classifica i civitavecchiesi rimangono ultimi a quota 3.

TABELLINO:

PALLANUOTO ANZIO-N.C. CIVITAVECCHIA 13-7

PALLANUOTO ANZIO: G. Vassallo, G. Siani 2, C. Gandini 2, L. Di Rocco 1, A. Giorgetti, E. Costantini 1, T. Tabbiani 1, F. Lucci, F. Lapenna 2, A. Agostini 2, A. Grossi, D. Presciutti 2, N. Fratarcangeli. All. Tofani

N.C. CIVITAVECCHIA: G. Visciola, S. Ballarini, M. Minisini, M. Greco, L. Checchini 3, S. Carlucci, A. Castello, A. Ballarini 1, D. Romiti 1, D. Simeoni, M. Moretti, L. Pagliarini 2, A. Pierri. All. Pagliarini m.

Arbitri: Rotondano e Guarracino

Note

Parziali: 5-2 2-2 4-2 2-1 Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Anzio 3/11 e Civitavecchia 2/4 + 1 rigore.