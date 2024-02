Pallanuoto, anticipo di campionato per la Nautilus che sfida la Lazio

La Nautilus anticipa a domani la sua gara valida per la settima giornata del campionato di serie A2, girone Sud. Le civitavecchiesi saranno impegnate alle 20 al PalaGalli contro la Lazio. Si tratta di uno scontro difficile ma molto importante che vedrà le verdeazzurre, quarte con 9 punti, sfidare la terza in classifica a quota 13. Dopo i tre pareggi interni consecutivi l’obiettivo sarà cercare il primo sorriso davanti ai propri tifosi per accorciare anche su chi è davanti in classifica.