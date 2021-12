Pallanuoto, ancora rimpianti per l’Nc che perde con la Canottieri Napoli

Ko con annessi soliti rimpianti per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti non sfatano la maledizione zero punti e perdono al PalaGalli per 7-5 contro la capolista Canottieri Napoli. La gara ha avuto un andamento simile a quella di due settimane fa contro la Florentia, compreso un Giordano Visciola (in foto) che ha offerto una prestazione da mvp. Romiti e compagni sono andati subito sotto nel primo parziale ma hanno poi reagito e combattuto punto su punto contro i più forti avversari. Decisivi i due rigori falliti da Pagliarini e Carlucci che non hanno permesso all’Nc di guadagnare i meritati punti. In gol per i civitavecchiesi Romiti, autore di una doppietta, Pagliarini, Carlucci, palombella meravigliosa la sua, e Gatto.