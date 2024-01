Pallanuoto, altro turno casalingo per Nc Civitavecchia e Centumcellae

Sarà un fine settimana a fortissime tinte civitavecchiesi quello di domani per la pallanuoto locale. Due le formazioni che giocheranno al PalaGalli: Nc Civitavecchia e Centumcellae. Alle 17 in acqua scenderà l’Nc Civitavecchia che ospiterà l’Osimo Pirates, nella quinta giornata del campionato di serie B, girone 2. Rossocelesti a caccia del pokerissimo dopo le quattro vittorie di fila nelle prime quattro gare disputate. La sfida è di quelle non semplici visto che gli avversari dei civitavecchiesi sono secondi con 9 punti ottenuti grazie alle tre vittorie e una sola sconfitta conquistati in queste prime quattro giornate. Alle 18.30 sarà la volta dell’Ipertecnica Centumcellae che deve riscattare il deludente esordio casalingo della scorsa settimana, quando ha perso contro la Juventus nuoto. La squadra guidata da Daniele Simeoni se la vedrà con la Bellator Frusino, nella seconda giornata del campionato di serie C, girone laziale, in quella che sarà una sfida estremamente importante ma anche difficile, forse anche più dell’ultima. I biancorossi sono infatti reduci dal ko per 13-8 contro la Juventus e devono cercare di non commettere altri passi falsi per non mettere ancora più in salita questo inizio di stagione. Dall’altra parte ci sarà il Frusino che invece ha debuttato con una bella vittoria per 19-10 sulla Rosetana.