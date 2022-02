Pallanuoto, altro rinvio per l’Nc Civitavecchia

Nuovo stop per il sette civitavecchiese che domani non giocherà contro la Vela Nuoto Ancona

Quello di domani sarà un altro sabato senza partite per l’Nc Civitavecchia. Il recupero della quinta giornata, che avrebbe dovuto vedere i rossocelesti di scena alla piscina Passetto contro la Vela Nuoto Ancona, non si disputerà a causa delle positività all’interno del gruppo squadra civitavecchiese. La conferma è arrivata dalla Fin che ha rinviato il match a data da destinarsi, come successo la settimana scorsa contro l’Acquachiara.