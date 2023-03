Pallanuoto, altra sfida salvezza per l’Nc Civitavecchia

Domani, ore 14, rossocelesti di scena a Latina, squadra che ha 6 punti in più in classifica

Gara fondamentale per la salvezza quella che attende l’Nc Civitavecchia che domani alle ore 14 sarà di scena nella vasca del Latina. Si gioca la quarta giornata di ritorno del campionato di serie A2, girone Sud, con i rossocelesti che dopo il ritorno alla vittoria contro il Pescara, sabato scorso, vogliono fortemente il secondo successo consecutivo per lasciare l’ultimo posto in classifica. Al momento Romiti e compagni sono in fondo alla graduatoria con 8 punti mentre il Latina è quartultimo a quota 14.