Pallanuoto, al via la stagione dell’Nc Civitavecchia

L’Nc Civitavecchia è pronta a iniziare il nuovo campionato di A2 con un ritorno al passato. Si torna infatti ai classici due gironi da 12 squadre dopo la parentesi pandemica servita a complicare e non poco il discorso salvezza. La squadra è alquanto rinnovata rispetto alla passata stagione, non ci sarà più il mancino Andrea Castello passato all’Olympic Roma in A2, società che ha preso il posto della Roma Arvalia 2007, così come non ci saranno Leonardo Checchini, accasato alla Lazio Nuoto in A1, e Stefano Ballarini approdato alla Roma Nuoto sempre in A1, i due giocatori giocheranno in prestito per un anno. Diverso il discorso del giovane portiere Matteo Maizzani, anche lui in prestito alla Roma, che potrebbe tornare con la SNC con l’inizio del campionato ma è tutto ancora da decidere. Altra novità l’allenatore Aurelio Baffetti che affiancherà Marco Pagliarini. Si preannuncia un campionato difficile con molti giovani al debutto in prima squadra anche se affiancati dai veterani Romiti e Simeoni oltre che da Visciola e Minisini, che con il loro esempio stanno trainando tutto il gruppo.

Le prime due partite sono previste in casa, sabato 13 sarà la volta della RN Sori, sabato 20 la SNC Civitavecchia scenderà in acqua contro la temibile RN Florentia. Tutti gli incontri casalinghi verranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube della SNC, un ritorno al passato anche per quanto riguarda la presenza del pubblico che verrà comunque contingentato.

La Rosa della squadra:

Ballarini Alessio (1999-D), Calì Giuseppe (2003-AM), Caponero Alessio (2005-CV), Carlucci Simone (2001-A), Di Bella Valerio (2004-D), Greco Mattia (2001-D), Iorio Federico (2002-AM), Maizzani Matteo (2003-P), Migliore Pietro (2005-P), Minisini Marco (1994-A), Pagliarini Luca (2020-A), Pierri Alessandro (2001-CV), Romiti David (1983-CB), Ruina Matteo (2004-CV), Silvestri Andrea (2003-CV), Simeoni Daniele (1979-D), Urbani Lorenzo (2005-D), Visciola Giordano (1991-P)

“Per la stagione 2021-2022, al fine di consentire agli appassionati l’ingresso in piscina – spiegano dall’Nc – per assistere agli incontri di pallanuoto del campionato di serie A2, nel ritenere di dover contingentare gli ingressi come previsto dalle normative vigenti in relazione all’emergenza Coronavirus, verrà consentita la presenza di 200 spettatori oltre alla stampa ed agli addetti ai lavori. La SNC rilascerà a tutti coloro che ne faranno richiesta un tesserino nominativo riportante la dicitura “TESSERA SOSTENITORE 2021-2022“, al prezzo simbolico di 10 euro, valido per assistere a tutte le 11 partite di campionato che verranno disputate in casa. Entro il venerdì sera precedente l’incontro ogni intestatario del tesserino dovrà inviare una mail alla società a conferma della propria presenza. Il tutto per consentire la tracciabilità di ogni singolo spettatore che, comunque per poter accedere allo Stadio del Nuoto dovrà premunirsi di mascherina e Green Pass valido”.

Per informazioni rivolgersi a:

Tel.: 328 4986807

Email: palaenel@gmail.com