Inizia domani alle 15,30 nella piscina della Roma Waterpolo il campionato di serie B della Coser Nuoto. La compagine civitavecchiese allenata da Daniele Lisi inizia la stagione che nella sua preparazione ha portato molti cambiamenti tecnici ma non solo. L’obiettivo è sempre quello di conquistare l’A2 ma per farlo ci sarà bisogno di arrivare ai play off attraverso la fase regionale dove ci sarà da affrontare avversarie che si sono rinforzate molto come Latina Pallanuoto Agepi. Per Lisi unica assente Luciani.

