Pallanuoto, al PalaGalli Nc Civitavecchia e Metanopoli si giocano la serie A2

Dentro o fuori: l’Nc Civitavecchia si gioca tutto. E’ in programma domani sera al PalaGalli la decisiva gara 3 della finale playoff di serie B che vedrà i rossocelesti ospitare il Milano Metanopoli con primo scatto al centro alle 20.30. I civitavecchiesi hanno vinto la prima gara, mentre i meneghini la seconda e quindi chi trionferà nel match in programma domani potrà festeggiare la promozione in A2. Ovviamente chi invece perderà ripartirà nella prossima stagione dalla serie B. Non sarà della gara Silvestri.