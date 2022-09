Pallanuoto, al PalaGalli arriva la Pro Recco femminile master

Settembre inizia con un evento importante per Nc Civitavecchia e Nautilus Civitavecchia. Da oggi pomeriggio al PalaGalli sarà infatti presente una rappresentanza della formazione femminile master della Pro Recco.

“Segno che prosegue a gonfie vele la sinergia tra Nautilus e NC – spiegano gli organizzatori dell’evento – che negli ultimi mesi hanno portato al PalaGalli un movimento sportivo vitale tra ospiti del panorama nazionale e dieci giorni di Open Day. Ultima l’accoglienza della Pro Recco”.

Nautilus e NC hanno preso i contatti negli scorsi giorni per organizzare l’arrivo della squadra che sta disputando il campionato europeo master over 30 ad Ostia. La delegazione della Pro Recco arriverà nel tardo pomeriggio al PalaGalli dove svolgerà una sessione di allenamento. A seguire Nautilus e NC offriranno la cena alle atlete presso Villa Rosy per trascorrere insieme una piacevole serata e confrontarsi sul movimento sportivo locale e nazionale. Domani inoltre si concluderanno gli Open Day che si sono rivelati un vero successo. Tanti bambini hanno potuto approcciarsi alla disciplina guidati da figure professionali di altissimo livello della Nautilus e della NC. Si dichiarano soddisfatte entrambe le società per la numerosa partecipazione, soprattutto in vista delle iscrizioni per la nuova stagione sportiva.