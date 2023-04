Pallanuoto, al PalaGalli arriva il 7rosa

Una tre giorni di grande pallanuoto al PalaGalli. E’ quella in programma da domani a domenica e che vedrà il suo clou nella serata di sabato. Allo Stadio del Nuoto di viale Lazio arriverà infatti la Nazionale italiana di pallanuoto femminile per sostenere degli allenamenti in vista della seconda fase delle qualificazioni della World Cup. Il 7rosa allenato da Carlo Silipo in particolare sabato alle ore 20 sosterrà un common training contro la nazionale del Canada. In acqua anche una giocatrice che conosce bene il PalaGalli: stiamo parlando di Giusy Citino, lo scorso anno in forza alla Coser in A2 e che quest’anno ha fatto il grande salto con il Plebiscito Padova in A1.