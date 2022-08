Pallanuoto, al PalaGalli arriva Del Lungo

Come previsto subito dopo ferragosto Marco Del Lungo e il Settebello verranno per due giorni a Civitavecchia per degli speciali allenamenti. La Nazionale allenata da Sandro Campagna sarà al PalaGalli martedì, dalle 18.30 alle 20, e mercoledì con una doppia seduta dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Nc Civitavecchia e Nautilus Civitavecchia, che stanno organizzando l’importante evento, stanno lavorando per far aprire, per una delle due giornate, la tribuna per chi volesse seguire gli azzurri manon è ancora sicuro quando sarà possibile.

“Siamo ovviamente entusiasti dell’arrivo della Nazionale – afferma il presidente dell’Nc Paolo Urbani – ma c’è anche un pò di trepidazione come è giusto che sia in occasioni così importanti in cui fai di tutto per far andare le cose perfettamente. Per motivi sanitari tutto sarà contingentato ma speriamo sarà possibile far assistere gli appassionati ad un allenamento”.

Non solo Settebello perchè dal 19 agosto al 4 settembre al PalaGalli arriverà la Nazionale under 19 maschile. Una bella notizia che diventa ottima perchè nella selezione azzurra sarà presente anche il civitavecchiese Matteo Maizzani, portiere di proprietà dell’Nc Civitavecchia.