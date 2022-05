Pallanuoto, adesso è ufficiale: Nc retrocessa in serie B

I rossocelesti battono per 11-8 l'Olympic Roma ma in virtù dei successi di Acquachiara e Cus Palermo chiuderanno all'ultimo posto

L’incubo è realtà. L’Nc Civitavecchia è retrocessa in serie B. L’amaro verdetto è scaturito dopo il recupero dell’ottava giornata d’andata del campionato di serie A2, girone Sud. I rossocelesti hanno fatto il loro dovere vincendo al PalaGalli per 11-8 contro l’Olympic Roma ma anche i rivali dell’Acquachiara hanno ottenuto un successo netto per 14-6 contro il Tuscolano e il Cus Palermo ha battuto per 13-10 l’Ancona. In virtù di questi risultati il sette guidato da Marco Pagliarini e Aurelio Baffetti chiuderà con certezza all’ultimo posto del proprio girone visto che l’Acquachiara, a due giornate dal termine, ha 6 punti in più e lo scontro diretto a favore.