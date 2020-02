Vittoria doveva essere e vittoria è stata, al termine di una partita dai continui ribaltamenti di fronte. La Flavioni batte per 27-26 al PalaSport il Tushe Prato e finisce seconda al termine della regular season di serie A2 femminile. Match che ha visto le toscane giocare meglio nel primo e le civitavecchiesi nel secondo con il gol decisivo realizzato a pochi secondi dalla fine da Enrica Bartoli, risultata miglior marcatrice di giornata con 11 reti. Le ragazze di coach Patrizio Pacifico chiudono quindi seconde dietro solo al Cingoli, piazzamento importante in vista della fase ad orologio. Alla fine del match l’esultanza delle gialloblù (come si vede nella foto) per un cammino fin qui davvero ottimo per una squadra tutta civitavecchiese e con tante ragazze giovanissime.

