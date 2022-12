Pallamano, trasferta siciliana per la Flavioni

Le civitavecchiesi ospiti nella prima giornata di ritorno dell'Aretusa per cancellare la striscia di tre sconfitte consecutive e puntare ancora alla prossima fase della stagione

Dopo il turno di stop al termine del girone di andata torna in campo la Handball Flavioni per la prima giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile. Le civitavecchiesi saranno di scena a Siracusa ospiti dell’Aretusa, unica compagine contro la quale le ragazze allenate da Patrizio Pacifico nel girone di andata hanno trovato l’unica vittoria della stagione. Importante ottenere un successo per cancellare la striscia di tre sconfitte consecutive e restare nel gruppo delle tre squadre di testa che poi accederanno alla prossima fase.