Primo ko stagionale per la Flavioni. Le gialloblù hanno ceduto per 28-22 sul campo dell’Aretusa, squadra siciliana tra le favorite per i primi posti della classifica. La formazione guidata da Patrizio Pacifico ha giocato un buon match soprattutto nella prima frazione per poi cedere alle sicule. In evidenza Enrica Bartoli che ha segnato 10 reti. In classifica la Flavioni rimane a quota 3.