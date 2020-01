Pallamano, torna in campo dopo lo stop la Flavioni

Sabato in campo dopo un mese circa di pausa dalle gare per la Flavioni. Le gialloblù ospitano domani al Palasport, ore 20, i Marconi Jumpers. Gara non semplice dopo la lunga inattività per le civitavecchiesi, seconde a pari punti con il Tushe Prato, che affrontano una squadra che di punti ne ha 3 in meno e che all’andata si è imposta per 24-18. La Flavioni vuole a tutti i costi la vittoria nella terzultima giornata della regular season di serie A2 femminile per continuare a rimanere in zona playoff, a cui accederanno solo le prime due della classifica. Per la gara di domani unica assente l’indisponibile Feoli.

