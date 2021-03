Pallamano, sfida da vincere per la Flavioni

Torna in campo la Flavioni con l’obiettivo di tornare subito alla vittoria dopo il passo falso contro il Conversano. Le gialloblù faranno visita questo pomeriggio, ore 18, al Fondi, formazione ultima in classifica e ancora a caccia della prima gioia stagionale. La formazione di Patrizio Pacifico, che dovrà fare a meno dell’indisponibile Feoli, è obbligata a vincere per risalire in classifica.