Penultima giornata di campionato per la Handball Flavioni che domani sera alle 20 al PalaSport Insolera – Tamagnini ospiterà Teramo. Una gara molto difficile per le civitavecchiesi che avranno di fronte la compagine che si trova al primo posto della classifica come l’Aretusa, squadra a cui la Flavioni ha fatto visita lunedì nella partita persa 30 a 23.